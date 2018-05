MUSSOMELI – Domenica scorsa, l’Asd Don Bosco . primi calci 2009-2010, ja partecipato ad Agrigento presso i campetti del Maracanà club all’importante torneo giovanile “Coleevere CUP”. Quindici ragazzi di bellesperanze, fuidati dai loro mister Daniele Misuraca e Luigi Alessi, hanno dato prova di grande abilità calcistica, correttezza in campo e fuori. Tutti i ragazzi si sono molto divertiti e sono stati anche premiati con medaglie ed una coppa. L’organizzazione ha fatto notare come l’Asd Don Bosco, avendo il numero più numeroso abbia impiegato tutti nell’arco delle partite disputate. Tutti contenti per la buonissima prova offerta; ragazzi, genitori e mister si preparano ad un fine stagione, sperando ancora, pieno di grandi soddisfazioni.



