MUSSOMELI – L’I.I.S. “G. B. Hodierna” ha partecipato alla “ Gara nazionale CAT 2017-2018”, gara nazionale tra gli Studenti degli Istituti Tecnici Costruzioni Ambiente e Territorio organizzata dall’Istituto Tecnico Statale Tecnologico CAT “S. Pertini” di Pordenone.

Hanno partecipato 60 studenti provenienti da tutti gli istituti italiani.

Il giorno 3 maggio è stata espletata la prova di Progettazione, Costruzioni e Impianti mentre giorno 4 maggio la prova di “Gestione del cantiere, Estimo, Topografia”.

Gli alunni e gli accompagnatori hanno ricevuto i saluti dalle autorità presso l’Auditorium della regione. Durante l’espletamento delle prove i docenti accompagnatori sono stati impegnati nella visita dei luoghi, centro storico e azienda viticola.

L’alunno dell’IIS G.B. Hodierna che ha partecipato, Calogero Frangiamore, ha affermato: “e’ stata un’esperienza sicuramente positiva sia per avere avuto la possibilità di confrontarsi con altri studenti di tutta Italia, sia perché rimane pur un’esperienza di vita che arricchisce il bagaglio culturale della persona. Non sono mancati i momenti di convivialità non solo con il docente accompagnatore, prof. Gaspare Sorce, ma anche con l’intero corpo docenti ed alunni partecipanti alla gara. Indipendentemente dal risultato che si otterrà da questa gara, mi rimarrà di essa un ricordo indelebile. Ringrazio la mia scuola per avermi dato l’onore di rappresentarla”. I risultati della gara si conosceranno alla fine del mese.



