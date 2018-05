MUSSOMELI – Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sala giunta del comune di Mussomeli, la presentazione del programma del Terzo convegno internazionale di Filosofia e Matematica che si svolgerà a Mussomeli dal 25 al 27 maggio. Presenti il sindaco Catania, l’assessore Seby Lo Conte, il professore Gianluigi Oliveri dell’Università di Palermo, il prof. Roberto Prisco, l’ing. Giuseppe Canalella e la Presidente della Pro Loco Mussomeli Zina Falzone.

Programma di conferenze

Venerdì 25 maggio 2018

9.30-10: 00 Registrazione

10: 00-10: 30 Cerimonia di apertura

Il cancelliere dell’Università di Palermo, il sindaco di Mussomeli,

l’HOD di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, il convener

Presidenza: G. Oliveri, Università di Palermo

10: 30-11: 30 Truth and the Philosophy of Mathematics

A. Cantini, Università di Firenze (Oratore invitato)

11: 30-12: 10 Atti del linguaggio e ontologia della matematica

G. Venturi, Università di Campinas, L. San Mauro, TU Vienna

12: 10-14: 00 Pausa pranzo

Presiede: S. Boscolo, Università Ca ‘Foscari

14: 00-14: 40 Dipendenza ontologica e messa a terra per un debole

Structuralism matematico S. Bianchi, IUSS Pavia

14: 40-15: 20 Permissivo strutturale e concezione iterativa dell’insieme

C. Scambler, New York University

15: 20-15: 50 Pausa caffè

15: 50-16: 30 La storia e le prospettive dello strutturalismo

D. Macbeth, Haverford College

16: 30-17: 10 Zombie Mathematics: Back Bourbaki su Mathematical

strutture J.-P. Marquis, Université de Montréal

17: 10-17: 40 Pausa caffè

Presidenza: L. Crosilla, Università di Birmingham

17: 40-18: 20 sulla decomposizione di Lakatos della nozione di prova

E. Moriconi, Università di Pisa

18: 20-19: 00 Deduzione: teoria vs pratica

O. Tatton-Brown, Università di Bristol

Sabato 26 maggio 2018

Presiede: C. Ternullo, Kurt Gödel Centro di Ricerca per la logica matematica, Vienna

9: 00-10: 00 Grothendieck interviene come unificante ‘ponte’ tra teorie: una morfogenesi matematica O. Caramello, Università dell’Insubria

10: 00-10: 40 Esplorazione di oggetti matematici da quelli personalizzati universi matematici I. Blechschmidt, Università di Augusta

10: 40-11: 10 pausa caffè

11: 10-11: 50 Imposta teoria e strutture

N. Barton, S.-D. Friedman, Kurt Gödel Research Center per Logica matematica, Vienna

11: 50-12: 30 Identità, indiscernibilità e strutturalismo di Hilbert nella polemica Frege-Hilbert F. Doherty, Università di Edimburgo

12: 30-14: 00 Pausa pranzo

Presiede: M. Piazza, Scuola Normale Superiore Pisa

14: 00-14: 40 Purezza operativa nella teoria dei numeri

A. Arana, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, R. Kahle, G.

Pulcini, Universidade Nova de Lisboa

14: 40-15: 20 Deflationism conservatore? J. Murzi, L. Rossi, Università di Salisburgo

15: 20-15: 50 Pausa caffè

Presiede: F. Boccuni, Università San Raffaele

15: 50-16: 30 Grounds in Ludics

D. Catta, Università di Montpellier, A. Piccolomini d’Aragona, Centro Gilles Gaston Granger Aix-Marseille Université & `La Sapienza ‘ Università di Roma

16: 30-17: 10 Gentzen ha dimostrato la coerenza dell’aritmetica?

D. Waxman, Università di Oxford, Lingnan University

17: 10-17: 40 Pausa caffè

17: 40-18: 40 Predicatività, Poincaré e matematica costruttiva

L. Crosilla, Università di Birmingham (Oratore invitato)

18: 40-19: 40 riunione generale FilMat

20:30 cena della conferenza

Domenica 27 maggio 2018

Presiede: A. Sereni, IUSS Pavia

9: 00-9: 40 Una lettura categoriale della proprietà di esistenza numerica in

fondamenta costruttive S. Maschio, Università di Padova

9: 40-10: 20 Quale era l’ideale della dipendenza nelle prove di Frege?

L. Zanetti, IUSS Pavia

10: 20-10: 50 Pausa caffè

10: 50-11: 50 Neologismo e argomento dal conteggio transitivo

S. Shapiro, Ohio State University (con R. Samuels, E. Snyder, Ohio

Università Statale) (Oratore invitato)

Sede della conferenza: Palazzo Sgadari, Mussomeli.

La partecipazione è gratuita e la registrazione prima del 20. Per registrarsi, il modulo sulla conferenza è sul sito web. Inviarlo a “ prolocomussomelicl@libero.it



