MUSSOMELI – L’ha fortemente voluto il presidente del Circolo Trabia-Emiliani Giudici, il dott. Calogero Mistretta che, assieme alla deputazione del sodalizio, hanno organizzato, in un fine settimana di maggio, un incontro culturale per ricordare, dopo sette anni dalla morte, avvenuta il 20 aprile 2011, del prof. Angelo Barba. Un incontro partecipato, oltre che dai familiari, dagli amici di sempre e dagli estimatori “ du professuri”. Un incontro di circa due ore, intervallato dalla lettura di alcune sue poesie, tratte da “I sonetti del cuore” e magistralmente declamate dall’attrice Adriana Tuzzeo e della professoressa Gabriella Barba, figlia dello scomparso. Col saluto iniziale e la presentazione dell’evento, il Presidente del sodalizio Calogero Mistretta ha illustrato come è nata l’idea di questo momento culturale , immediatamente condiviso da tutta la deputazione, dando, la parola, al sindaco Catania, ringraziandolo della sua presenza. “Partecipo con piacere a questo incontro, ha subito detto il primo cittadino Catania, e faccio il plauso al Circolo Trabia per avere organizzato questo incontro, perché voi oggi affrontate quello storico del prof. Angelo Barba, a me piace ricordare le diverse dimensioni del prof. Angelo Barba, come storico, come amministratore, ma soprattutto, consentitemelo, come uomo di formazione, agente formativo, così mi piaceva chiamarlo, essendo stato io stesso un suo alunno e quindi conservo un ricordo preziosissimo; è stato per me un formatore di primo piano; quindi, grazie a voi che avete organizzato questa iniziativa; sono assolutamente certo che il prof. Barba sarebbe stato contentissimo di questa iniziativa più che altro, come dicevi bene tu, era un uomo appassionato per il confronto, a cui piaceva confrontarsi sulle tematiche storiche, sulle tematiche culturali della nostra Mussomeli e, certamente, l’incontro di oggi ci darà tanti spunti da questo punto di vista”. Poi, la parola è stata data al relatore della serata. Con garbo e signorilità, assai puntuale, il professore Enzo Giardina ha tratteggiato abbondantemente e con dovizia di particolari, la figura del suo amico “Angelo”. Di lui, sembra avere scritto e detto proprio tutto, o quasi, sottolineando che Angelo Barba amava la verità e desiderava che gli altri parlassero sempre nella verità. Una relazione con cui il prof Vincenzo Giardina ha attirato l’attenzione dei presenti che hanno ascoltato con interesse ed in un clima di religioso silenzio. C’è stato, alla fine, il ringraziamento delle figlie del prof. Barba, Gabriella e Adriana, diretto ai presenti e alla deputazione del Circolo Trabia facendo dono, a quest’ultima, dei due volumi “Chiesa e Società” del loro padre.(Il video integrale dell’incontro culturale).



