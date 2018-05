MUSSOMELI – La Congregazione di San Pasquale con il suo giovane presidente Giuseppe Spoto è in crescita. Una congregazione, che ha alla guida Spirituale don Pietro Genco, i cui aderenti, circa una settantina, hanno partecipato ai riti in preparazione alla festa, riscuotendo anche gli apprezzamenti del sacerdote. Messa solenne partecipata, quella di ieri pomeriggio alle 19, a cui ha fatto seguito, la processione per le vie del quartiere, accompagnata dalla Filarmonica di Mussomeli. Hanno organizzato la festa i pastori in onore del loro Santo Protettore, appunto San Pasquale Baylon. Quest’anno, in processione, c’erano anche gli zampognari provenienti da Avola. Da dire, che in occasione di questa festa, i pastori collaborano anche per la promozione del territorio con la Sagra della Ricotta e del Cannolo, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Mussomeli.





