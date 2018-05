MUSSOMELI – Chiusa al traffico la Via Dante. Lasciato un piccolo varco per i pedoni. La comunicazione del sindaco Catania: “Questa notte (venerdì notte) si è verificato un crollo in una casa vecchia insistente in via Dante e pertanto, in via precauzionale, al fine di tutelare l incolumità dei cittadini ho disposto, di concerto con l ifficio tecnico e la polizia municipale, la temporanea chiusura di Via Dante. Ho gia allertato il proprietario dell’immobile e lunedì mattina verrà effettuato un sopralluogo con i tecnici e immediatamente verranno disposte le procedure per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto (fondamentale per il collegamento zona sud-nord di Mussomeli).

Al momento dunque, suggerisco i percorsi alternativi che gli automobilisti possono fare per andare dalla zona sud alla zona nord di Mussomeli: – via Tripoli – – Salita San Giacomo

– Via nettuno (Il Sindaco Giuseppe Catania)

