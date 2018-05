MUSSOMELI – Domani, venerdì, alle ore 17,00, si terrà presso Palazzo Sgadari il convegno dal titolo “Strategia regionale per la specializzazione intelligente”.

Nel corso dell’interessantissima iniziativa che ha visto la Proloco di Mussomeli e l’Amministrazione comunale nel ruolo di coorganizzatori oltre che partners dell’evento, verranno illustrati le iniziative di cui il comune di Mussomeli è partner nel PO FESR 2014-2020 – obiettivo 1 azione 1.1.5 “Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazioni” che investe 6 aree di specializzazioni (agroalimentare, turismo, beni culturali, cultura e creatività, smart cities e sviluppo digitale).

L’evento vuole sottolineare e mettere in luce le infinite possibilità che ormai la tecnologia digitale può offrire ad un territorio per lo sviluppo dello stesso al fine di raggiungere un maggior benessere sociale ed aumentare la qualità della vita dei cittadini. Il convegno che vedrà relatori di altissimo spessore scientifico-culturale ( prof. Barbera, Prof. Domenico Lo Presti – Università di Catania ed IFSN, Dott.ssa Nicoletta Damante – MIUR, Ing. Marco Pappalardo (software Engineering Italia srl, Dott. Vincenzo Pullatti (ItSyn srl) sarà preceduto da un seminario scientifico “introduttivo” che avrà come relatore il direttore dell’istituto di fisica nucleare (IFSN) professore Antonio Insolia, docente presso l’università di Catania. Il seminario scientifico affronterà la tematica dei raggi cosmici ad altissima energia e delle onde gravitazionali e le loro applicazioni nel campo pratico e quotidiano, in special modo nel campo di varie discipline, prima fra tutte quelle del restauro, conservazione e monitoraggio dei beni culturali ed ambientali che tanto interessano il comune di Mussomeli. Durante il convegno saranno presentati alcuni progetti 3D Lab Sicilia e data –Higway oltre alcuni casi d’uso applicabili al Comune di Mussomeli.

Fra gli invitati al convegno, oltre le varie istituzioni locali e provinciali fra cui la il Soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, il Sindaco di Vizzini Dott. Vito Saverio Cortese, l’Assessore Att. Produttive On.le Avv. Girolamo Turano, l’Avv. Marco Falcone dell’Assessorato alle infrastrutture e alla mobilità, il dirigente generale dell’assessorato attività produttive Arch. A. Ferrara, la dirigente Assessorato Salute Dott.ssa Sonia Lo Bue, il Prof. Valerio Pirronello, direttore del dipartimento di fisica ed astronomia e la Dott.ssa Marisa Mazzaglia, direttore del parco dell’Etna, sono state invitate l’associazione Johannes Kepler di Mussomeli e la BC Sicilia.



