MUSSOMELI – Riceviamo dal consiglierew comunale di “Pensare Soilidale” Salvatore Cardinale un comunicato stampa che pubblichiamo: “Durante la seduta del consiglio comunale del 31/10/2017 è stata discussa, tra gli altri punti all’ordine del giorno, la mozione di cui ero primo firmatario avente per oggetto la “Problematica relativa all’annullamento della sospensione dal parte del Consorzio di bonifica n° 4 (ex consorzio del Salito) delle quote consortili relative all’anno 2015” , mozione che è stata approvata all’unanimità da tutti i consiglieri presenti e con la quale si impegnava l’amministrazione” si impegnava l’amministrazione comunale ad attivare tutte le procedure utili affinché il Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta provveda a revocare la delibera n° 22 del 21/09/2017 e di applicare pienamente quanto previsto dalla legge regionale n° 8/2017 e in considerazione del fatto che tale vertenza interessava non soltanto i cittadini di Mussomeli ma anche gli utenti degli altri centri del Vallone (Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Serradifalco, Sutera e Santa Caterina Villarmosa) si impegnava altresì l’amministrazione a concordare un’azione sinergica unitamente alle amministrazioni degli altri paesi interessati.

Non avendo nessuna notizia in merito alle iniziative assunte dall’amministrazione in tal senso (sempre che siano state assunte) ho presentato il 12/03/2018 una interrogazione rivolta all’ amministrazione comunale per sapere se e in che modo è intervenuta presso il Consorzio di Bonifica n° 4 di Caltanissetta in merito alla vertenza oggetto della mozione di cui sopra e quali iniziative abbia intrapreso con gli altri sindaci dei paesi vicinori i cui cittadini sono anch’essi interessati alla problematica di cui alla citata mozione.

Purtroppo, come ormai sembra essere prassi consolidata, all’interrogazione non è stata nessuna risposta né tantomeno gli uffici a cui ho chiesto chiarimenti sono stati in grado di fornirmi elementi chiarificatori in merito.

Mi è più che plausibile pensare che in realtà nessuna iniziativa abbia posto in essere l’amministrazione comunale né per coinvolgere gli altri amministratori dei paesi vicini e i cui cittadini sono interessati alla vertenza in oggetto né tantomeno abbia manifestato la contrarietà dell’amministrazione comunale di Mussomeli nei confronti del management del consorzio di Bonifica n°4 relativamente alla emissione delle bollette di pagamento inerenti l’anno 2015.

Se così fosse oltre a aver disatteso le indicazioni venute dai consiglieri comunali parimenti sarebbero state tradite le aspettative dei tanti cittadini di Mussomeli che sono interessati alla controversia in questione e che tanta fiducia avevano riposto nelle iniziative che dovevano scaturire dalla delibera consiliare del 31/10/2018.

Tali atteggiamenti di disinteresse non fanno altro che contribuire ad alimentare la già diffusa disaffezione e sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica.

Auspico, laddove i miei dubbi dovessero trovare conferma, che l’amministrazione comunale ponga in essere ,e in tempi brevissimi, tutte le procedure utili alla tutela dei cittadini-utenti mussomelesi del consorzio di bonifica n°4 che da troppo attendono la positiva risoluzione delle vicenda che li riguarda. (IL CONSIGLIERE COMUNALE Salvatore Cardinale)

Mi piace: Mi piace Caricamento...