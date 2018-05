MUSSOMELI – La prossima settimana, esattamente dal prossimo giovedì 10 al 14 maggio, si darà il via ai festeggiamenti, nella ricorrenza dei 300 anni della fondazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia, riconducibile al locale Collegio di Maria, o meglio, “a Batìa”, diretta da Suor Gandolfa. Questo il programma già da tempo diffuso; 10 MAGGIO 2018 Giovedì – ore 18,30 – Lectio Divina e Adorazione Eucaristica oresso il Collegio di Maria; 11 maggio 2018 Venerdì – ore 16,30 Inaugurazione mostra fotografica (tracce di memoria educativa) presso i locali della Scuola dell’Infanzia del Collegio di Maria – ingresso dalla Via Scalea. 12 maggio 2018 – sabato – ore 10,00 Itinerario di preghiera, riflessioni e testimonianze, animato dalle quattro comunità religiose di Mussomeli (Partenza dalla piazzetta delle Suore di P. Calà, attraversando Via Madonna di Fatima, Via Palermo, Via Scalea, Piazza Roma. Conclusione presso la chiesa del Collegio) 13 maggio 2018 – domenica – ore 21,00 – Recital: “Amare è donarsi all’infinito”. Ispirazione , nascita e diffusione della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia (presso il salone del Collegio di Maria con ingresso dalla Via San Francesco); TESTIMONIANZE: Gli amici del Collegio raccontano… 14 maggio 2018 – lunedì Ore 19,00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. mons. Mario Russotto, presso la Chiesa del Collegio di Maria. AGAPE FRATERNA

