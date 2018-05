MUSSOMELI – Al rientro dell’incontro a Torino con i mussomelesi della “Terra Manfridae” così il sindaco Giuseppe Catania: “E’ stato anche bello vedere in occasione dell’incontro, oltre alla presenza numerosissima dei soci dell’Associazione “Terra Manfridae”, vedere la presenza di alcune delegazioni , una in particolare quella dell’Associazione culturale Mediterraneo di Milano col presidente Franco Mancuso, ed anche due rappresentanti della comunità mussomelese ad Albenga con la presenza del signor Gaudenti che è venuto appositamente per incontrarci. E’ stato un confronto molto emozionante”. (L’intervista video al sindaco Catania)



