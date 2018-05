MONTEDORO. Per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno a Montedoro il duello elettorale che si profila è quello tra il candidato sindaco del Gruppo Libera…..mente Calogero Messana (nella foto in alto) e il candidato del gruppo “Futuro Possibile” Renzo Bufalino (nella foto accanto). Calogero Messana che ha annunciato per primo la propria candidatura, è stato voluto dall’intero gruppo Libera…mente, è cugino del sindaco uscente Federico Messana (che ha annunciato che non si presenterà alle prossime elezioni né come candidato consigliere né come assessore), è dipendente Enel in pensione e grande cultore di storia, cultura e tradizioni locali, nonché fondatore de La Raccolta Civica. Renzo Bufalino, invece, è vice sindaco uscente e fa parte del Pd. Delle due liste, solo quella del gruppo Libera…Mente ha fin qui indicato i candidati in consiglio comunale e il nome di uno dei tre assessori che saranno nominati dal sindaco in caso di sua vittoria alle prossime elezioni. L’assessore designato è Angela Alba. I candidati in consiglio comunale del Gruppo Libera…Mente sono: Nicolò Bufalino, Angelo Calogero Carlotta, Gaetano Duminuco, Calogero Genco, Carmelo Nugara, Cristian Piccillo, Alessandra Puma, Calogera Lina Ruffino, Angela Maria Salvo e Salvatore Tulumello. La lista Futuro Possibile, invece, non ha ancora indicato i nomi dei candidati in consiglio né quelli degli assessori.

