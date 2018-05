MESSINA – Sgominata nel reggino una banda di ‘cyber criminali’ che rubavano dai conti correnti online, in molti casi dopo essersi spacciati per dipendenti delle banche dei correntisti, dalla Calabria alla Lombardia. Cinque le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Messina con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. Agli indagati sono stati sequestrati 31 tra conti correnti e depositi bancari per oltre un milione e 200 mila euro, frutto di centinaia di furti. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura guidata da Maurizio De Lucia, nasce da un’inchiesta avviata nel febbraio 2018 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri in collaborazione col Ros che ha svelato un’organizzazione di cyber criminali, con base nella fascia ionica reggina e attiva sull’intero territorio nazionale, specializzata nel rubare, online, ingenti somme di denaro da centinaia di conti correnti bancari. Gli indagati erano in grado di modificare sui principali siti web istituzionali gli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) di grandi istituti di credito nazionali ed esteri, sostituendoli con quelli di analoghe caselle denominate in modo simile alle originali, attivate su provider specializzati e intestate a soggetti ignari o inesistenti.

