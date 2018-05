CATANIA – Risolto trentuno anni dopo il caso dell’omicidio di Gaetano Salici, assassinato durante una cruenta guerra di mafia tra clan contrapposti che tra gli anni Ottanta e Novanta insanguino’ Catania. Sono state le indagini della squadra Mobile della questura a incastrare Rosario Pitara’, 64 anni, detto “Saretto ‘u furasteri” , al vertice della cosca dei ‘Cursoti Milanesi’. Nei suoi confronti e’ stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio, con l’aggravante di avere agito per motivi futili e abietti, essendosi avvalso delle modalita’ mafiose.

