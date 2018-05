CALTANISSETTA – Lunedì 7 maggio ricorre il 19° anniversario del barbaro omicidio del sindaco Michele Abbate. L’amministrazione comunale deporrà una corona d’alloro alle ore 11,30 in via Consultore Benintendi, civico 116, presso la palazzina che ospitava lo studio medico del sindaco Abbate.

“In città è indelebile il ricordo di Michele Abbate – afferma il sindaco Giovanni Ruvolo -. Un animatore della vita culturale e un sindaco che ha saputo interpretare il bisogno di cambiamento. Come amministrazione molte volte ci siamo ispirati alla sua visione di città. Una città viva culturalmente in cui fare rete e che si può giocare una partita da protagonista nel sistema siciliano. Quello che rimane di lui è questa ferrea volontà e poi il suo sorriso, lo spirito positivo per affrontare i problemi. Così lo ricorderemo: un’icona positiva della comunità”.

