CALTANISSETTA – Con l’assemblea nei locali della parrocchia San Paolo si è concluso giovedì pomeriggio il ciclo d’incontri nei quartieri per la definizione del Piano regolatore partecipato. Ad incontrare il comitato di quartiere Turati – San Paolo, presieduto da Piero Lamendola, sono stati il sindaco, Giovanni Ruvolo, e l’assessore all’urbanistica, Giuseppe Tumminelli, che ha introdotto una relazione tecnica sul Prg prima di avviare la discussione con le proposte dei cittadini. A portare il suo saluto d’avvio dei lavori il parroco Ignazio Carletta. Hanno partecipato ai lavori lo psicologo Giuseppe Lombardo e l’assistente sociale Rosanna Randazzo che hanno seguito tutto il ciclo d’incontri al fine di valutare in termini psico-sociali l’efficacia delle interazioni tra amministrazione e cittadini. Tra le richieste emerse nell’incontro di giovedì pomeriggio la valorizzazione di spazi dedicati ad anziani, bambini e famiglie, la realizzazione di opere di “cucitura” tra i quartieri della città”, la destinazione di alcune aree a verde pubblico e di nuovi parcheggi.

Più di duecento i cittadini che hanno partecipato ai vari incontri organizzati dall’Amministrazione comunale insieme ai comitati di quartiere e alle parrocchie cittadine. Dieci gli incontri realizzati a cui seguirà una sintesi delle istanze avanzate dai cittadini da far confluire nelle linee guida del Piano regolatore che saranno poi discusse con tutti i gruppi consiliari e gli ordini professionali.

“L’incontro con il comitato di quartiere Turati – San Paolo, conclude la prima fase di questo straordinario percorso di confronto con i cittadini sul piano regolatore, sul progetto della città per il prossimo futuro”, afferma il sindaco. “Mai i cittadini erano stati interpellati sul Prg – afferma il primo cittadino -. Sono entrati nel dibattito, nella prospettiva di una città disegnata a misura d’uomo, che non può ancora espandersi perchè non c’è bisogno di cementificare ulteriori spazi”.

“Adesso sarà nostro compito sintetizzare questo lavoro e presentarlo alle forze politiche e agli ordini professionali – conclude il sindaco – per poi organizzare un’assemblea cittadina”.

A seguire passo dopo passo l’iter degli incontri con i quartieri è stato l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Tumminelli. “Dieci incontri – spiega – in cui l’Amministrazione è stata presente nei quartieri e nelle contrade della città, raccogliendo una serie di proposte che saranno inserite nelle linee guida che ci accingiamo a redigere nell’ambito della revisione del Prg, strumento che incide anche in ambito sociale ed economico. Ho calendarizzato incontri con tutti i gruppi del consiglio comunale – conclude Tumminelli – perchè il Prg è di tutti, non solo dell’amministrazione, dal momento che sarà vigente per i prossimi dieci anni”.

