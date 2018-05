ROMA – “Lo scenario delineato dall’Istat sulla natalità è sempre più impietoso. Sei milioni di italiani in meno nei prossimi quarant’anni, con il Sud che va inesorabilmente spopolandosi, praticamente a rischio estinzione. In questo contesto, soprattutto nel Mezzogiorno, ci saranno sempre meno giovani e più anziani. Il Sud e la Sicilia rischiano di diventare la casa di riposo dell’Italia, altro che locomotiva della ripresa. Con l’aggravante che gli anziani benestanti preferiranno trasferirsi all’estero o seguire i loro figli, mentre al Sud rimarranno quelli indigenti. Non solo, aumenteranno gli immigrati. La desertificazione del capitale umano comporterà inevitabilmente un impoverimento generale, per cui ci sarà una guerra tra poveri, tra migranti e anziani. In sostanza è a rischio proprio il futuro della nostra stessa società. Meno tasse, sostegno vero alle famiglie, ai figli, alla maternità, più investimenti e più welfare con attenzione a disabili e non autosufficienti. La Lega di Salvini ha le idee chiare per contrastare questo inverno demografico”. Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...