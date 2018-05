L’Onorevole Daniela Cardinale, parlamentare del PD, ha presentato interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute per conoscere: “ PREMESSO CHE – una dipendente dell’Asp di Trapani che lavora al Cup di Castelvetrano in data 3 maggio u.s. risulta essere stata aggredita e picchiata da una utente che aveva saltato la fila; – la dipendente Asp è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso presso l’ospedale di Castelvetrano, mentre l’aggressore si è dileguata; – purtroppo si tratta dell’ennesimo caso di dipendente di strutture sanitarie, in Sicilia, aggredito in pochissimo tempo e con una frequenza sempre crescente; Si chiede di sapere se il Governo è a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza d’intesa con la Regione Siciliana per rafforzare i dispositivi di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie al fine di scongiurare il ripetersi di simili episodi e di consentire agli operatori di poter svolgere in tranquillità il proprio lavoro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...