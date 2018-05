CALTANISSETTA – Venerdì 4 maggio, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Catania, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della selezione regionale dei Giochi della Chimica 2018. Tre studenti dell’IISS “L. Russo”, diretto da Maria Rita Basta, accompagnati dalle professoresse Alessandra Belvedere e Fiorella Callari sono stati premiati per essersi classificati tra i primi 10 studenti nell’ambito della competizione, dei Giochi della Chimica, aperta agli alunni del biennio e triennio degli istituti tecnici e dei licei.

La cerimonia si è aperta con il benvenuto da parte del Presidente della Sezione Sicilia della Società Chimica Italiana G. Musumarra, seguito dall’intervento del Direttore del Dipartimento R. Purrello, dall’intervento del Coordinatore per la Classe delle Scienze Sperimentali della Scuola Superiore dell’Università di Catania Salvatore Sortino, e da Zingales dell’Università di Palermo.

Con Decreto del Ministro Fedeli n° 253 del 28/04/2017 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2017/2018 e gli studenti che sono stati premiati nell’ambito dell’iniziativa sono:

 Raimondi Giorgia si è classificata al 5° posto, su 175 partecipanti, della Classe di Concorso A che vede in competizione studenti frequentanti il biennio degli istituti della scuola secondaria superiore,

 D’Angelo Viviana si è classificata al 4° posto, su 175 partecipanti, della Classe di Concorso A che vede in competizione studenti frequentanti il biennio degli istituti della scuola secondaria superiore,

 Blandino Giovanni si è classificato al 5° posto, su 76 partecipanti, della Classe di Concorso C che vede in competizione studenti frequentanti il triennio degli istituti tecnici ad indirizzo Chimico.

