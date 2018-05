GELA – I poliziotti del Commissariato di Gela, venerdì 4 maggio hanno tratto in arresto Scollo Francesco, gelese, di 20 anni, poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, i poliziotti della sezione investigativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello Scollo. Nel corso della stessa gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 52 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione.

