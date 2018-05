GELA – I poliziotti del Commissariato di Gela hanno tratto in arresto quattro rumeni, Ghirasam Irina, di anni 40; Boboc Alina, di anni 19; Ghirasam Valentina Roxana, di anni 18 e Ghirasam Daniel, di anni 22, per furto pluriagravato e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro sono stati notati da un agente fuori servizio del Commissariato, all’interno di un supermercato di via Venezia mentre, con fare sospetto, si aggiravano tra gli scaffali. In particolare l’agente di polizia e’ stata colpita dall’abbigliamento dei quattro, giudicato troppo “pesante” per l’attuale clima. La poliziotta ha quindi chiesto l’ausilio di una pattuglia al 113. Nell’attesa che arrivassero i rinforzi, al fine di evitare la fuga dei quattro, l’agente, nonostante fosse disarmata, ha bloccato due donne che, dopo aver pagato una bottiglietta d’acqua, stavano tentando di darsi alla fuga, uscendo dal supermercato. La poliziotta e’ riuscita a fermarle, nonostante le due provassero a reagire, anche grazie all’arrivo della pattuglia delle volanti. Sotto gli abiti, larghi e inusuali per la stagione, gli agenti hanno trovato un’imbracatura costituita da corde alle quali erano appesi numerosi prodotti alimentari trafugati dagli scaffali del magazzino. Fermati anche gli altri due rumeni, gli agenti li hanno accompagnati presso gli uffici del Commissariato, dove hanno accertato che i quattro erano gravati da numerosi precedenti di polizia per furti perpetrati in diverse province della Sicilia. I quattro rumeni sono stati quindi tratti in arresto e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela condotti in carcere (a Gela e ad Agrigento). Essendo i quattro residenti al di fuori della provincia, al fine di scongiurare il possibile ritorno ingiustificato degli stessi nel territorio di Caltanissetta, il questore procedera’ all’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nella provincia di Caltanissetta per la durata di tre anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...