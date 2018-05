GERUSALEMME – Il corridore olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), vincitore dell’edizione precedente della corsa e Campione del Mondo di specialità, ha vinto la tappa inaugurale del centunesimo Giro d’Italia, la Cronometro Individuale di Gerusalemme di 9,7 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Rohan Dennis (BMC Racing Team) e Victor Campenaerts (Lotto Soudal).

Grazie alla vittoria di tappa, Dumoulin indossa la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO FINALE

1 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) – 9,7 km in 12’02”, media 48,365 km/h

2 – Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 2″

3 – Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tom Dumoulin (Team Sunweb)

2 – Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 2″

3 – Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s.t.

La nuova Maglia Rosa Dumoulin, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È accaduto esattamente tutto quello che volevo: la vittoria e ottenere un buon vantaggio sugli altri contendenti nella Generale. Sapevo di essere pronto per il Giro ma non ero sicuro di vincere oggi. Il percorso è stato difficile ma assolutamente perfetto per me”.

Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Tom Dumoulin (Team Sunweb)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Tom Dumoulin (Team Sunweb) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Tom Dumoulin (Team Sunweb)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo – Tom Dumoulin (Team Sunweb) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – oggi non assegnata

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – oggi non assegnata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors)

Mi piace: Mi piace Caricamento...