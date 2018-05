DELIA. Il sindaco uscente Gianfilippo Bancheri ha nominato la commissione comunale per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli residenti a Delia che hanno hanno frequentato gli anni scolastici/accademici 2013/2014, 2015/2016, e 2016/2017. La commissione è composta da Calogero Lo Porto (vice sindaco, con funzioni di presidente delegato), Carmelo Alessi (consigliere comunale di maggioranza) e Paolo Giordano (consigliere comunale di minoranza), mentre la dipendente Gulizia Giuseppa, nominata dal dirigente dei Servizi socio assistenziali, Rocco Di Caro, svolgerà le funzioni di segretaria verbalizzante, senza diritto di voto. Compito della commissione è di istruire, gratuitamente e senza oneri di alcun tipo a carico del bilancio comunale, il procedimento di assegnazione delle relative borse di studio sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile scorso. Tre le tipologie di borse di studio che verranno assegnate. Diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media) con voto finale di 10/10. Diploma di scuola secondaria di 2° grado con voto finale 100/100 e laurea specialistica o magistrale con voto finale di 110 e lode/110. <<E’ un beneficio che abbiamo fortemente voluto per gli studenti meritevoli, cercandone la disponibilità nel bilancio – ha detto il sindaco uscente Bancheri – Le borse di studio verranno riconosciute a partire dall’anno scolastico 2013/2014, che coincide con il mio mandato di sindaco. Si tratta di un riconoscimento significativo per premiare e sostenere gli studenti nel loro percorso di studi ma anche di un aiuto per le loro famiglie>>.

