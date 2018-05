MUSSOMELI – (Dalla Scuola) Il Virgilio di Mussomeli promuove le eccellenze, partecipando a gare e concorsi nazionali ed internazionali. Lucrezio e la bellezza, questo il tema al centro della XI edizione del Certamen nazionale che si è svolto nei giorni 20 e 21 aprile scorsi a Pordenone e ha visto la partecipazione di due studentesse, le uniche dalla Sicilia, Sofia Frangiamore e Elisa Spoto (classe IVB Liceo Scientifico), accompagnate dalla docente di Latino, prof.ssa Carmela Capobianco. L’adesione all’iniziativa è stata sostenuta dal Dirigente Scolastico del Virgilio, dott.ssa Calogera Genco, per l’alto valore formativo della lingua latina e, in particolare, dell’opera di Lucrezio che si situa all’incrocio fra cultura umanistica e scientifica, rappresentando in sintesi la vocazione del liceo scientifico. Trovare un legame tra Lucrezio e le Neuroscienze, ipotizzare come la bellezza e l’arte possano agire sul nostro cervello, è stato un compito tanto arduo quanto affascinante. La prova consisteva nella traduzione di un passo del De rerum natura di Lucrezio, nella risposta ad alcuni quesiti linguistici e storico-letterari e infine in una breve trattazione attualizzante del tema. Una sfida che ha impegnato studenti da tutte le regioni d’Italia, esaminati da una commissione d’eccellenza presieduta dal filologo Prof. Giovanni Zago dell’Università degli Studi di Firenze. Durante il soggiorno, i giovani del Certamen hanno visitato i principali luoghi storico-artistici della città e la prestigiosa scuola per mosaicisti di Spilimbergo. Anche i momenti conviviali hanno assunto le caratteristiche di piccoli simposi culturali, in cui non solo gli studenti, ma anche i docenti hanno condotto piacevoli conversazioni su temi letterari, filologici e didattici, arricchendo il bagaglio di esperienza e ampliando gli orizzonti sui fondamenti dell’azione educativa. Quale fucina di idee, il certamen ha offerto una carica di motivazione e uno stimolo a proseguire nell’approfondimento delle radici classiche, sorgenti inesauribili per la ricerca di senso dell’uomo. Grazie al Liceo “Leopardi-Majorana” di Pordenone, organizzatore e promotore della splendida iniziativa, Il Certamen si è dunque confermato un’occasione di incontro e di festa fra studenti di moltissime città. (prof.ssa Carmela Capobianco Docente di Italiano e Latino Liceo Scientifico- Virgilio di Mussomeli)

Mi piace: Mi piace Caricamento...