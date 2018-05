COMISO – Schiavo del gioco, tenta una rapina ai danni di una tabaccheria che poteva avere un risvolto tragico. E’ accaduto a Comiso. L’uomo ha minacciato il titolare e la sua fidanzata per avere 5 mila euro e stecche sigarette, ma, non avendo ottenuto quanto richiesto, si e’ ripresentato con una bombola di gas e un accendino. “I soldi o faccio esplodere tutto”, e’ stato l’avvertimento. Una volta arrestato, negli uffici della Squadra mobile ha ammesso le proprie responsabilita’ e ha giustificato il suo comportamento spiegando di essere affetto da ludopatia. In manette Giuseppe Di Stefano, 22enne di Vittoria, accusato di tentata rapina aggravata dall’uso di armi. Il giovane ha anche afferrato al collo la donna, strattonata con violenza e fatta cadere per terra. A quel punto il fidanzato ha messo in fuga il malvivente che e’ stato poi bloccato dalla polizia.

