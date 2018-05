SIRACUSA – Mentre la polizia penitenziaria di Siracusa manifesta ad oltranza davanti al carcere Cavadonna per denunciare la grave carenza di organico, all’interno della struttura penitenziaria si registra l’ennesima aggressione. Lo rende noto il segretario generale aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra. Un detenuto di origine africana ha aggredito un assistente capo, afferrandolo per il collo. “Solo il pronto intervento del poco personale immediatamente disponibile – afferma il sindacalista – ha evitato conseguenze molto piu’ gravi. E’ assolutamente necessario, che il provveditore regionale adotti provvedimenti urgenti per tamponare una situazione che sta degenerando.

Mi piace: Mi piace Caricamento...