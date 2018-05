CALTANISSETTA. Tempi brevi per la riapertura al traffico di Via dell’Imprenditore, nel tratto di strada tra via Salvatore Averna e la via Peppino Impastato, nell’agglomerato Industriale di Caltanissetta – Calderaro, chiuso da un mese al traffico per le condizioni pericolose dell’asfalto. Irsap ha affidato i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, per un importo di 7mila euro alla ditta CSP Costruzioni Stradali s.r.l. di Caltanissetta che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso d’asta del 20,20%.

“I lavori riguarderanno il tratto tra via S. Averna e via Peppino Impastato che circa un mese fa è stato chiuso al traffico per le pessime condizioni del manto stradale che nascondeva pericolose insidie per la sicurezza degli utenti – sottolineano dall’Area Servizi Tecnici dell’Irsap – E’ previsto il rifacimento della pavimentazione, previo livellamento della carreggiata. L’inizio dei lavori avverrà non appena concluse le verifiche dei requisiti di idoneità dell’appaltatore e l’ultimazione è prevista per i primi giorni del prossimo mese di giugno”.

Nel corso di un sopralluogo dello scorso mese, a cura dei tecnici dell’Irsap, una volta rilevate insidie e profondi squarci nel manto stradale, è stata decisa la chiusura del tratto di strada compreso tra via Salvatore Averna e via P. Impastato per le scarse condizioni di sicurezza del manto stradale interessato da profondi cedimenti della sovrastruttura stradale, in prossimità dei tombini, a cui si è aggiunta la presenza di un foro nella pavimentazione stradale che nasconde un completo svuotamento del corpo stradale sottostante. L’area interessata è strada transennata ed apposta la segnaletica di sicurezza mediante cartelli, conformi al Codice della strada.

