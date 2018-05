CALTANISSETTA – Il Teatro Stabile Nisseno, con la direzione artistica di Giuseppe Speciale, prosegue la stagione Teatrale all’Oasi della Cultura. Domenica 6 maggio alle ore 18,00 sarà di scena la Compagnia Teatrale Il Sipario di Marsala con lo spettacolo “TI CUNTU UN CUNTO”.

*Note di Regia. Due atti di pura Sicilia, commedia ambientata in un’epoca passata ma non troppo, e che vede coinvolti personaggi di varie tinte: Austino, abita nel baglio di un piccolo paese in casa la sorella zitella Rosa, Nicuzza figlia molto bella e Tommasino il figlio con un ritardo. Reduce di una brutta esperienza con la sua ex moglie, molto bella e attraente, (madre naturale dei suoi due figli), fiore immacolato di Austino, ma molto appetibile dagli uomini, appunto per la sua bellezza, viene coinvolta in una lunga storia d’amore col compare. Austino, uomo molto caritatevole, riesce a perdonarla. Lei, molto caparbia, si definiva donna “pia e devota”, contrariamente a quanto le diceva il marito per questa sua insistenza alla preghiera, continua ad uscire di casa per recarsi a Messa…e, anziché incontrare l’acqua santa finì che spesso incontrava qualche “diavolo”. Batti oggi e batti domani, successe che il marito scoprì la vera ragione di quelle continue “pie” uscite della moglie; s’infuriò tanto che stavolta non volle sentir ragione e la mandò via di casa. Poverino, rimasto solo, decide di risposarsi; pensò stavolta, scottato della brutta esperienza con l’attraente e seducente moglie, di risposarsi con la donna più brutta del paese, per stare tranquillo e poter continuare a vivere felice il resto della sua vita… 15 momenti musicali e un’alternanza di passioni, di vita vissuta e sognata per rigodere della Sicilia di un tempo.

Per le prenotazioni il botteghino presso l’Oasi della Cultura è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Per info 340/9790959 infoeatrostabilenisseno.it teatrostabilenissenomail.com

