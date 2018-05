Il Liceo Artistico “Rosario Assunto” sede di Caltanissetta, in occasione della partenza della 6^ tappa del Giro d’Italia 2018, contribuirà alla organizzazione degli allestimenti della manifestazione sportiva di rilievo nazionale, mediante la realizzazione di un ’opera che verrà esposta presso talune strade cittadine che faranno da cornice al passaggio dei ciclisti impegnati nella importante competizione, per essere ammirata dalla cittadinanza e per dare un contributo artistico all’evento.

L’opera di che trattasi, realizzata in legno (OSB) raffigurante due sagome dipinte con vari colori, ispirandosi naturalmente al tema della manifestazione sportiva, riproduce due ciclisti in corsa, di cui uno ha la maglia di colore rosa colore che caratterizza, appunto, il leader del Giro.

La tridimensionalità dei due ciclisti e delle loro biciclette, data dalla sovrapposizione delle due sagome, conferisce all’opera la dinamicità e di conseguenza il senso della competizione sportiva.

E’ stata realizzata dagli alunni della sezione “Arti Figurative” del Liceo Artistico, coordinati dai Proff. Pietro Locurto e Mariangela Ristagno, col contributo dell’ assistente tecnico Michele La Paglia e su progetto grafico del Prof. Dario Sposito.

Il Liceo Artistico “Rosario Assunto” manifesta, attraverso il Dirigente Scolastico Alfredo Prado ed il suo collaboratore professor Carlo Falzone, la volontà di volere donare l’opera al Comune di Caltanissetta, auspicando che la stessa, dopo l’evento di giorno 10 maggio, possa essere collocata definitivamente in una zona fruibile dai cittadini nisseni e soprattutto dai turisti a ricordo della partenza della 6^ tappa denominata “Caltanissetta-Etna” dell’edizione n. 101 del Giro d’Italia.

