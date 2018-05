CALTANISSETTA – Nella serata di ieri, venerdì 4 maggio, i poliziotti della sezione volante hanno arrestato il nigeriano Ukpomwan Julios (nella foto), di anni 22, e denunciato in stato di libertà altri due suoi connazionali, un 18enne e un 19enne, tutti richiedenti asilo, poiché sorpresi nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di gr.101,6 di sostanze stupefacenti (93,8 di hashish e 7,8 di marijuana). Nel corso di specifici servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, presso un’abitazione nel quartiere Angeli, gli agenti, attraverso una porta-finestra di un’abitazione ubicata a pian terreno, hanno notato i tre soggetti i quali, alla vista dei poliziotti, hanno iniziato una precipitosa fuga verso il piano superiore. Gli agenti sono riusciti ad accedere all’interno della casa e porsi al loro inseguimento.

Nel corso della fuga Ukpomwan Julios teneva in mano un involucro di cellophane contenente stupefacenti; gli altri due fuggiaschi, invece, si sono disfatti di alcuni involucri, anch’essi contenenti droga, gettandoli per le scale. La fuga dei tre nigeriani è terminata sul tetto dell’edificio, dove sono stati raggiunti dalle forze dell’ordine. I tre soggetti sono stati condotti in questura, dove sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici presso la polizia scientifica. Ukpomwan Julios è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. condotto al carcere di Malaspina; gli altri due invece sono stati denunciati in stato di libertà. La sostanza stupefacente recuperata è stata sottoposta a sequestro penale.

