CALTANISSETTA – 3 e 4 maggio 2018 giungerà alla fase conclusiva il concorso nazionale “Sicilia, cornice di senso”, organizzato dal Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” che ha già visto martedì 24 aprile svolgersi le premiazioni degli studenti interni e l’inaugurazione della mostra di Massimo Minglino “A SUD DI NESSUN NORD”. Una fotografia di Massimo Minglino con la piazza di Caltanissetta durante la performance di Eureka! “Rosso flipper”, dedicata a Rosso di San Secondo, è stata lo spunto per avviare le narrazioni che hanno creato gli studenti il 20 febbraio. A vincere la fase d’Istituto è stata Paola Vitale con “Il custode dei sogni”, che riceverà una borsa di studio donata dai genitori di Filippo Alessandro Maria Collerone; il secondo premio è stato assegnato a Gaia Di Raimondo per “Come i palazzi” e il terzo a Chiara Maria Barbera per “Senza titolo”. La giuria era composta dalle prof.sse Monica Faraci, Patrizia Golino, Angela Giunta, Cettina Siragusa, Concetta Tomasello.