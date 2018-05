CALTANISSETTA – Crescono le difficoltà ed i disservizi che affliggono l’emodinamica dell’ospedale Sant’Elia. Due sale fuori uso, ormai da oltre una settimana, stanno creando non poche difficoltà ai pazienti costretti ad essere trasferiti presso altre cardiologie per eseguire coronarografie. Giusto sottolineare come i recenti ponti festivi abbiano reso più “complicati” gli interventi di riparazione e manutenzione ma, ciò non attenua i tempi che iniziano a divenire davvero lunghi: adesso quasi dieci giorni per i pazienti non acuti per effettuare una coronarografia. Una situazione che viene resa più “pesante” dalla carenza di personale infermieristico e medico della cardiologia. La direzione aziendale è al lavoro ma in attesa che l’emodinamica torni alla normalità si dilatano tempi di attesa e ne risente negativamente la qualità del servizio.

