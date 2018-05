CALTANISSETTA – Nella mattinata di sabato 5 maggio, in corso Umberto (parte alta viale Margherita a scendere) il sindaco e la giunta hanno partecipato in prima persona all’iniziativa “percorso pulito” e “vetrine pulite” contribuendo a ripulire alcune aree della strada. Nessun intento polemico, molti proprietari hanno risposto positivamente all’appello lanciato giorno fa dall’assessore Guarino. Altri probabilmente non hanno potuto farlo perché fuori sede. L’iniziativa ha quindi avuto uno spirito propositivo, così come apprezzato da molti cittadini che hanno assistito all’operazione. Alcuni dei nisseni si sono chiesti come mai fossero assenti i consiglieri comunali.

Giovanni Ruvolo, in tuta ginnica ed armato di scopa, ha commentato: “Insieme agli assessori partecipiamo in prima persona all’iniziativa “percorso pulito” e “vetrine pulite” contribuendo a ripulire alcune aree prospicienti la strada del giro d’Italia. Senza polemiche, solo propositività. Ringrazio la ditta Giannavola che ha messo gratuitamente a disposizione un’idropulitrice e il presidente del centro commerciale naturale centro storico, Vincenzo D’Oca per la sua fattiva partecipazione”.

