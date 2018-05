CALTANISSETTA – La città si veste di rosa per la sesta tappa del giro d’Italia in partenza il 10 maggio dal centro storico di Caltanissetta. Per presentare le novità in occasione dell’evento, venerdì 4 maggio alle ore 10,00 nel foyer del Teatro Margherita si terrà una conferenza stampa con il Comitato di tappa presieduto dall’assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Guarino e alla presenza del sindaco, Giovanni Ruvolo. Sarà presentato il city dressing del centro storico cittadino, dove grandi pannelli murari contribuiranno a promuovere l’immagine della città davanti migliaia di visitatori previsti in occasione della tappa del Giro e in favore delle telecamere del circuito internazionale che riprenderanno l’evento.

Saranno presentate le iniziative degli ultimi giorni prima del Giro, tra cui l’evento “Percorso pulito” e “vetrine pulite” che vedranno impegnati gli assessori ed il sindaco in prima persona. La conferenza stampa servirà anche per definire e comunicare le informazioni di pubblica utilità connesse alla rivoluzione del piano traffico per i giorni del 9 e 10 maggio ed il contributo che verrà offerto dai volontari della protezione civile, senza i quali sarebbe stato difficile ospitare l’evento.

Altre informazioni saranno rese note sugli stand che il Comitato di tappa ha a disposizione nel villaggio “Rosa”. Si tratta di 14 gazebo, di cui sei in pizza Tripisciano e otto di fronte il Consorzio universitario, dove saranno promosse le eccellenze e le tradizioni di Caltanissetta.

