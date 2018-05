CALTANISSETTA – Si aprirà sabato 12 maggio alle ore 18,00 con l’inaugurazione, presso Il Museo Regionale Interdisciplinare (Museo Archeologico) di Caltanissetta, in contrada Santo Spirito, la mostra fotografica di Lillo Miccichè, dal titolo “Gente in terra di Sicilia”. Dopo l’esperienza espositiva di “Scatti dell’Anima” che è andata in giro in più parti della Sicilia e conclusasi a Palermo qualche mese fa, Lillo Miccichè, con questa nuova mostra, inizia un altro percorso della sua intensa attività fotografica. Questa nuova mostra è una rassegna di 60 fotografie che raccontano vari momenti in cui il fotografo ha incontrato la gente in giro per la Sicilia. Gente non necessariamente “siciliana” ma gente che per un motivo o per un altro ha assaporato il gusto della terra siciliana.

La mostra sarà presentata dal fotografo agrigentino Angelo Pitrone, figura di notevole risonanza, autore di mostre e di diverse pubblicazioni fotografiche; Emanuela Pulvirenti Architetto, esperta ed insegnante di Storia dell’Arte, autrice del Blog “Didatticarte”; e dal direttore dello stesso Museo, Arch. Giovanni Crisostomo Nucera, organizzatore e curatore della mostra.

La mostra patrocinata dalla Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia, dal Comune di Caltanissetta e dalla Pro Loco di Caltanissetta, con la collaborazione di SiciliAntica di Caltanissetta, durerà fino al 16 giugno 2018.

