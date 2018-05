CALTANISSETTA – Prima diretta “pink” per la redazione on the road de Il Fatto Nisseno che si tinge rosa in occasione della tappa del giro d’Italia che giovedì 10 maggio partirà da Caltanissetta. Sabato pomeriggio, dalle 17, abbiamo raccontato e mostrato i lavori di abbellimento che interessano le vie che saranno attraversate dalla carovana del giro: delle migliaia di metri lineari di nastro rosa sulle strade del giro, dei 30 balconi fioriti ai lati di strade e piazze del Giro e del nostro “nuovo” e particolare mezzo di locomozione che caratterizzerà i nostri spostamenti. Ufficialmente è cominciata oggi la febbre da giro…e la temperatura è destinata a salire!

Giro d'Italia a Caltanissetta. Il Fatto Nisseno si tinge di Rosa

