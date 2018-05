CALTANISSETTA – Il Comitato aspettando la maglia rosa si prepara a vivere l’ultimo, entusiasmante, weekend di programmazione sportiva.

“In sinergia con l’amministrazione comunale, e in particolare gli assessori Campione e Guarino, abbiamo pianificato tre lunghe settimane nelle quali a vincere fosse il piacere di fare sport” hanno commentato Massimo Scibetta e Lillo Rivituso, rispettivamente presidente e coordinatore del comitato Aspettando la maglia rosa.

Il calendario prevede, ancora una volta, gare regionali, dimostrazioni sportive ed esibizioni. A scendere in campo saranno atleti e simpatizzanti dilettanti appassionati di calcio, basket, pallavolo, tiro a volo e ciclismo.

A chiudere questo lunga carrellata sarà una giornata formativa per le “nuove generazioni”. Una scelta voluta e che, metaforicamente, invita la società a ritornare a mettersi in gioco per costruire un futuro migliore per i giovani. Una realtà che possa prendere esempio dai valori positivi che caratterizza qualsiasi disciplina sportiva: spirito di collaborazione, sana competizione, voglia di andare oltre i propri limiti, coraggio e tenacia.

A seguire il programma completo:

VENERDÌ 4, SABATO 5 e DOMENICA 6 MAGGIO, TORRETTA

Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Competizione sportiva di tiro a volo organizzato da TIRO A VOLO TORRETTA

VENERDI 4 MAGGIO PALACARELLI

Dalle 09.00 alle 13.00 Competizione sportiva organizzata da FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO E UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

VIA ROCHESTER Dalle 17:00 alle 22.00 GARA CICLISTICA TIPO PISTA STRADA REGIONALE

Organizzata da ASD PROVINCIA DEI CASTELLI

SABATO 5 MAGGIO PALACARELLI Dalle 15:00 alle 20:00 FEDERAZIONE GIOCO CALCIO a 5

PIAN DEL LAGO 2 Dalle 16:00 alle 18.30 PISTA MTB GARA GIOVANILE REGIONALE

curata da ASD TEAM LOMBARDO BIKE

PALAMILAN Dalle 18.30 alle 21.00 TORNEO UNIVERSITARIO CALCIO A 5 organizzato da US ACLI

DOMENICA 06 MAGGIO PIAN DEL LAGO 2 Dalle 10:00 alle 13:00

PISTA MTB GARA GIOVANILE REGIONALE organizzata da ASD TEAM LOMBARDO BIKE

MARCO TOMASELLI Dalle 09:00 alle 13:00 TORNEO CALCIO GIOVANILE

Parteciperanno: ASD CALTANISSETTA SOCCER, ASD SC NISSA 1962, ASD POL. NISSA

ASD REAL NISSA, ASD CL CALCIO

PALACANNIZZARO Dalle 9.00 alle 13.30 Torneo di Pallacanestro organizzato dalla DELEGAZIONE PROVINCIALE FIP Dalle 15.00 alle 20.00

Torneo di PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE REGIONALE)

organizzato da AKRANIS -FIPAV

LUNEDÌ 7 MAGGIO PALACARELLI

Dalle 9.00 alle 13.00INCONTRO CON LE SCUOLE

Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con 1500 alunni degli istituti comprensivi “Pietro Leone”, “Lombardo Radice”, “Vittorio Veneto”, “Leonardo Sciascia”, “Martin Luther King”, “Antonino Caponnetto”, “Don Lorenzo Milani” e l’istituto paritario “Oasi Cristo Re”.

Durante la mattinata formativa verranno proiettati dei video sulla sicurezza realizzati dalla DUCATI CLUB CALTANISSETTA.

Il Comitato Aspettando la maglia rosa e l’amministrazione comunale invitano i cittadini a

partecipare numerosi a questi ultimi giorni di manifestazioni sportive diffuse e, per avere ulteriori informazioni e aggiornamenti, a visitare la pagina Facebook “Aspettando la maglia rosa”.

Per chi desiderasse conoscere maggiori informazioni sul passaggio del Giro d’Italia a Caltanissetta, invece, potrà visitare la pagina Facebook “giro d’italia 2018 tappa caltanissetta-etna”

