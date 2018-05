CALTANISSETTA – Tutto pronto ormai per l’ottava edizione di MusicalMuseo, Concorso internazionale per giovani talenti e concorso nazionale per scuole medie a indirizzo musicale in programma a Caltanissetta dall’8 al 12 maggio.

Quest’anno, nell’ottica di un evento sempre più inclusivo verso il territorio e le sue risorse, in itinere un percorso di alternanza scuola lavoro con la classe V A musicale dell’I.I.S.S. “A. Manzoni – F. Juvara” diretto da Giuseppina Mannino: lungimirante progetto “Eventi in musica e non solo!”, ossia come progettare, gestire, pubblicizzare un evento. I docenti coinvolti sono: Aurelia Armatore come tutor d’aula, il M° Mirko Gangi (organizzatore di MusicalMuseo) come tutor d’azienda e i professori Manuela Giglia e Fabrizio Oriente. Gli studenti che partecipano: Giuseppe Calì, Selene Costanzo, Gioacchino Di Lucia, Laura Ferrauto, David Giaccio, Vanila Gruttadauria, Davide La Pusata, Iris Marchese, Calogero Messana, Alessia Middione e Loris Palmeri.

Nel frattempo, limati gli ultimi dettagli per la manifestazione, ormai tra le prime in Italia, che vanta il prestigioso primato della concessione, per la quarta volta consecutiva, del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Coordinatore Nucleo Tecnico Coordinamento per l’Apprendimento pratico della musica a Scuola del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La città accoglierà giovani talenti solisti che giungeranno anche da Ucraina, Georgia, Russia ed Usa, in formazioni da camera e orchestre delle scuole medie ad indirizzo musicale provenienti da tutta Italia.

Il presidente del comitato d’onore, Emilio Giammusso ha sottolineato: “Il concorso MusicalMuseo ha assunto una dimensione in termine qualitativo e quantitativo di altissimo livello. Un particolare riconoscimento agli organizzatori, al M° Mirko Gangi ed al M° Martina Vacca, che da sempre spendono la loro competenza e passione con impeto e con entusiasmo, e che porteranno sicuramente questo concorso a vette ancor più elevate. Grazie per avermi dato l’onore di presiedere il comitato per generare questi processi di azione e di cambiamento, allo scopo di identificare quelle attività musicali che possono essere l’orgoglio del nostro territorio”.

