CALTANISSETTA – E’ già al lavoro da oltre due mesi, il nisseno Antonio Emma, 34 anni, nominato osservatore per il centro Sicilia (con particolare riferimento alle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento) dalla Reggina 1914 che milita nel campionato di Lega Pro.

Emma, profondo conoscitore del calcio nisseno ed agrigentino, con una corposa esperienza in panchina legata ai settori giovanili, è già al lavoro per valutare i talenti nati a partire dal 2007. Dopo l’incontro con presidente Mimmo Praticò e i dovuti ringraziamenti per l’assegnazione di un così importante incarico, l’osservatore ha stilato un piano di ricognizione con riferimento ad alcuni nomi che già sono annotati sul suo taccuino. “Spero di riuscire ad aiutare i talenti del nostro calcio ad emergere, ad avere una chance in più. Ho la fortuna di conoscere molte società del nisseno e dell’agrigentino e con loro vorrei intavolare un proficuo rapporto di scambio di informazioni. I giovani necessitano di una guida non solo tecnica ma anche educativa; di livello il lavoro svolto da molti, avere interlocutori di analogo valore potrà costituire una strada privilegiata per i giovani calciatori. Soddisfatto di questi primi due mesi di lavoro, ma è ovvio che siamo soltanto all’inizio. Sotto questo profilo la Reggina 1914 rappresenta, per il settore giovanile, una società modello“.

