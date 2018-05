PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Godstime Festus, 26enne nigeriano. L’uomo e’ stato anche denunciato per porto d’arma da taglio e lesioni. Gli agenti del Commissariato di Bagheria, su indicazione della sala operativa della Questura, si sono recati alla locale Stazione Ferroviaria dove era stato segnalato un capotreno in difficolta’ alle prese con un extracomunitario che lo minacciava. Al loro arrivo, gli agenti hanno notato un giovane, corrispondente alle descrizioni diramate, seduto su una panchina. Avvicinatisi per identificarlo, il giovane si e’ rifiutato di fornire le proprie generalita’, iniziando ad inveire con parole offensive contro gli agenti, per poi fuggire sui binari. Vistosi braccato, il nigeriano si gli si e’ scagliato contro i poliziotti, tentando di colpirli ma e’ stato bloccato con addosso un coltello. L’uomo e’ stato accompagnato ne gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e successivamente condotto nella Casa Circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese.

