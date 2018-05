CALTANISSETTA – l’Istituto Tecnico e il Liceo scientifico “S. Mottura” di Caltanissetta ha primeggiato, giovedì 12 aprile, nelle gare provinciali di Atletica leggera dei Giochi Sportivi Studenteschi, organizzate a Enna: una squadra di 11 alunni ha conquistato il primo posto classificandosi alle gare regionali. Gli studenti hanno fatto incetta di medaglie in diverse specialità: 110 hs, 100 m, 400 m, 1000 m, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, staffetta.

Anche tre paraolimpici hanno vinto tre medaglie d’oro nelle proprie categorie.

Tale risultato è il frutto di un allenamento costante nell’ambito del Progetto del Centro Sportivo Scolastico di cui è referente il prof. Alfonso Verducci e per l’atletica il prof. Nicolino Leonardi. Questo Progetto, proponendo numerose e diversificate attività, coinvolge numerosi alunni, motivando la partecipazione alla vita scolastica e valorizzando l’intelligenza corporeo-cinestetica.

La Dirigente scolastica, Laura Zurli, si è complimentata con gli alunni e i docenti, sottolineando che l’Istituto negli ultimi anni sta incrementando le discipline sportive per l’acquisizione nelle giovani generazioni di un corretto stile di vita e di un benessere psico-fisico.

Le attività motorie individuali e di gruppo rientrano anche in diversi progetti e iniziative sull’educazione alla salute, la convivenza civile, l’inclusione e l’integrazione.

Gli alunni partecipanti sono stati: Bellanca Antonio, Bongiovanni Simone, Cammarata Salvatore, Calà Samuele, Capici Damiano, Falzone Giuseppe, Fruscione Calogero, Mantione Agostino, Marrocco Giuseppe, Miraglia Matteo, Nocera Giovanni, Pernaci Kevin, Strazzeri Rocco, Terrana Andrea.

