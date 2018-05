CALTANISSETTA – Tre pastori arrestati a Gela. I carabinieri, nel corso di controlli e perquisizioni nelle aree rurali hanno trovato armi, munizioni e droga. In manette Alessandro Antonuccio, 39 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, un romeno di 44 anni e un marocchino di 25. Il blitz e’ scattato in contrada Piana del Signore, in un terreno con alcuni ovili e caseggiato: sequestrate una doppietta calibro 12, numerose munizioni, una pistola Beretta 7,65 con matricola abrasa con due caricatori e numerose cartucce, e una ventina di grammi di cocaina. In azione gli uomini del Reparto territoriale di Gela, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia. I tre sono stati condotti in carcere.

