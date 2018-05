L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastico Luigia Maria Emilia Perricone, venerdì 4 maggio ha ricevuto una targa di ringraziamento per la partecipazione di alcune classi terze della scuola primaria al Progetto ” Racchette di Classe”, che da qualche anno vede la collaborazione del CONI-MIUR con la Federazione italiana tennis, Federazione italiana Badminton, Federazione italiana tennis da tavola e la suddetta scuola nissena.

Il progetto si propone di consentire nei ragazzi, lo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, affettive, emotive e relazionali attraverso il gioco del Tennis.

La targa è stata omaggiata dalla FIT e consegnata dalle maestre nazionali Alessandra Amico e Margherita Naso che hanno curato, in qualità di referente e tutor sportiva, il Progetto Nazionale della Federazione Italiana Tennis rivolto al segmento di Scuola Primaria.

Il suddetto progetto è stato reso possibile dalla Scuola Tennis METI, che ha “adottato” l’Istituto Comprensivo Don Milani, e dalla collaborazione fattiva delle maestre che il 7 e l’8 di maggio voleranno a Roma insieme agli alunni della III C Giovanni Carelli, Nicolò Cumbo, Roberta Indorato e Sofia Rizza che si sono affermati, oltre che per valore sportivo anche per impegno e motivazione, qualificandosi primi nelle fase territoriale svoltasi a Calascibetta, presso il circolo tennis. Gli alunni della Don Milani prenderanno parte alla Festa/Finale Nazionale di “Racchette di Classe” impegnandosi in attività che faranno da “Cornice” alle giornate romane degli Internazionali di Tennis

