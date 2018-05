In occasione del diciannovesimo anniversario dell’uccisione del sindaco di Caltanissetta, Michele Abbate, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’AnciSicilia, ne ricordano “la figura umana e professionale che ancora oggi costituisce un grande esempio per tanti giovani e per gli amministratori siciliani. Un sindaco che ha lavorato con coerenza e passione, ascoltando i problemi reali della gente e cercando in tutti i modi di trovare risposte adeguate alle innumerevoli esigenze dei concittadini ”.

