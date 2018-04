PALERMO – “Alessandro Pagano dara’ il consenso all’uso delle intercettazioni. Quale coordinatore della Lega ha sempre operato in difesa dei principi di correttezza e legalita’. Tengo a precisare che fino ad ora non abbiamo ricevuto nessun atto da parte dell’autorita’ giudiziaria”. Lo afferma l’avvocato penalista palermitano, Nino Caleca, che assiste il deputato della Camera Alessandro Pagano, coordinatore di “Noi con Salvini” per la Sicilia occidentale, tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Termini Imerese.

