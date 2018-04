PALERMO – “Un altro episodio di voto di scambio… Questa notizia mi turba, perche’ il tema e’ sempre lo stesso. Andateveli a guardare i messaggi miei e di Di Maio quando presentavamo la lista degli impresentabili. Lo dicevamo sin da allora. Noi le Regionali le abbiamo perse per 100 mila voti e gli impresentabili valevano 130 mila voti. Dal giorno dopo le elezioni, li hanno cominciati ad arrestare, uno dopo l’altro. E ci criticavano perche’ volevamo l’Osce…”. Lo afferma il leader del M5s in Sicilia Giancarlo Cancelleri, sull’inchiesta che ha portato all’arresto di due esponenti palermitani della Lega. “Questi due – aggiunge – erano con la lista Noi con Salvini e hanno contribuito a fare vincere Musumeci. In una terra come la nostra dobbiamo accendere i riflettori per rischiarare i coni d’ombra. Musumeci sara’ una persona perbene, come dicono, ma a forza di frequentare gli impresentabili lo diventa anche lui. Quei voti gli facevano comodo e se li e’ presi”.

