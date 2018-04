SAN CATALDO – Per il settimo anno consecutivo la NKE VOLLEY SAN CATALDO organizza il memorial Peppe Maira e Attilio Urso in ricordo di due grandi dirigenti.

Peppe Maira fu lo storico Presidente della NIKE che negli anni 80 portò la pallavolo sancataldese ai massimi livelli nazionali. A lui è stato intitolato il palazzetto dello Sport di San Cataldo nato e realizzato per ospitare la pallavolo.

Attilio Urso fu il primo Presidente della rinata NIKE che dopo anni di assenza dal panorama pallavolistico nel 2008 fu rifondata a San Cataldo.

Ambedue sono scomparsi prematuramente lasciando un forte e pregnante ricordo in tutti gli sportivi sancataldesi.

Anche quest’anno la manifestazione si svolge all’interno del PALAMAIRA di San Cataldo con un concentramento di minivolley a cui parteciperanno i piccoli atleti della NIKE di San Cataldo e della DINAMICA di Santa Caterina.

Il Presidente Emanuele Giammusso con tutta la dirigenza vuole ricordare i due presidenti con un appuntamento che vede in campo i bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e in coincidenza con l’ultima partita di campionato di serie D che ha visto la NIKE coronare il sogno della promozione in serie C.

La manifestazione avrà inizio alle ore 15,30 e si concluderà alle ore 20,00 con la consegna di medaglie ricordo e targhe ai piccoli atleti ed alle società intervenute. Saranno consegnate anche delle targhe a ricordo dell’evento a tutti gli sponsor della NIKE ed alle istituzioni locali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...