AGRIGENTO – Ventuno persone sono state multate dai carabinieri della stazione di Realmonte (Ag), nel corso di controlli svolti nel sito archeologico della “Scala dei Turchi”. Si tratta di persone che, non curanti della vigente ordinanza sindacale e della Capitaneria di Porto Empedocle (Ag), sono state sorpresi mentre accedevano illecitamente nelle aree interdette.

Nel dicembre 2017, infatti, la scala dei turchi era stata interessata da una frana e dopo il sopralluogo svolto dal locale ufficio tecnico comunale, era stata emanata una specifica ordinanza sindacale per limitare l’accesso al sito, volta a garantire l’incolumita’ dei turisti. All’ordinanza sindacale e’ poi seguita un’altra ordinanza della Capitaneria di Porto. Ciononostante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma si erano accorti di possibilpresenze nel sito. E cosi’, durante le conseguenti verifiche, sono state complessivamente sorprese 21 persone, nei cui confronti sono scattate salate multe, per un ammontare complessivo di oltre 2.000 euro.