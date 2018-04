SIRACUSA – Non accetta la fine della relazione e si presenta davanti alla casa dell’ex compagna: arrestato dai carabinieri. E’ accaduto ad Avola dove i carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto un 28enne per atti persecutori. Il giovane si sarebbe recato in piu’ occasioni presso l’abitazione della sua ex compagna che, spaventata, ha contattato i militari, intervenuti proprio mentre l’uomo inveiva contro di lei prendendo a calci e pugni la porta dell’appartamento. Il violento ha opposto resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, procurando lesioni a uno dei militari. E’ stato sottoposto ai domiciliari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...