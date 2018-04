VILLALBA – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli-Villalba diretto dalla dott.ssa Graziella Parello, indice in memoria del giovane Giovambattista Messina, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale, con il patrocinio della famiglia del giovane, la XIII edizione della Borsa di studio a lui dedicata che vede un cospicuo premio in denaro di €. 1.000,00 suddiviso in 500 euro per i vincitori della Prova letteraria della scuola secondaria di I grado, 250 euro per la prova grafico pittorica della primaria e 250 euro per la prova di lettura sempre per la primaria. Si sono già svolte le prove Linguistica-Letteraria per le classi terze secondaria di primo grado e Grafico-Pittorica per le classi quinte scuola Primaria. La Prima affronta l’argomento dei “Bravi” dei Promessi Sposi e invita a fare un paragone con episodi o persone della società contemporanea. La seconda chiede di rappresentare graficamente un episodio di violenza vissuto personalmente o di cui ha sentito parlare. Giovedì 12 Aprile si svolgerà l’ultima prova, quella di lettura, comprensione ed esposizione del testo “I Promessi Sposi”rivolta alle classi della scuola Primaria. La premiazione dei vincitori della borsa di studio avverrà durante “la Giornata dello sport” che si svolgerà mercoledì 30 maggio 2017 presso l’auditorium di Villalba.

