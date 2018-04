VILLALBA – (Dall’Amministrazione Comunale) “Parte il servizio Civile. Con due mesi e mezzo di ritardo , rispetto agli altri paesi beneficiari dello stesso programma, e dopo tante polemiche il Servizio Civile prende il via giorno 20 Aprile. Dodici giovani Villalbesi , la mattina di venerdì si sono ritrovati nell’aula consiliare del comune, hanno incontrato i funzionari comunali del settore Finanziario e Servizi Sociale e naturalmente i rappresentanti dell’amministrazione con il Sindaco Alessandro Plumeri. Vedere, in un paese come Villalba, dodici ragazzi, molti dei quali non avevano avuto modo di accostarsi all’Ente, molti alla loro prima esperienza lavorativa e di volontariato. Vedere questi giovani, tra cui magari ci sono futuri amministratori di domani, che provano la curiosità di conoscere quella che è la loro casa comune, che sentono la tensione di una nuova prova è un bel vedere. In questi frangenti, di colpo si dimenticano, tensioni, polemiche e le tante fatiche sopraggiunte in una vicenda che ha offerto, del nostro paese, uno spettacolo poco edificante. Tutto ciò passa, come nella vicenda di un parto, quando la mamma alla vista del nascituro dimentica i dolori e sorride. Si diventa tutti più buoni a vedere i giovani a gruppo dentro la casa comunale, si arriva perfino a pensare e ricordare che questo progetto è passato anche per volontà del Gruppo di Opposizione, un raro esempio di buon senso che poi si è perso tra le frane di calcoli incomprensibili. Il Sindaco ha dato il benvenuto ai ragazzi, Ha espresso l’augurio che possano fare un valida esperienza, e che il loro lavoro possa lasciare un segno positivo attraverso la valenza sociale del programma di servizio civile. Non finisce qui! Siamo a lavoro per il prossimo appuntamento, cio’ è per dare a un gruppo di altri 12 ragazzi la stessa opportunità, forse succederà in mezzo ad altri problemi, magari future e prevedibili polemiche riusciranno a far fallire l’obbiettivo, poco importa, come diceva un grande padre della patria “Tu fai ciò che devi e accada quel che può”

